जागरण संवाददाता, भभुआ (कैमूर)। Bihar Assembly Elections 2025: उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मायावती ने गुरुवार को बिहार की कानून व्‍यवस्‍था को लेकर हमला क‍िया।

बसपा का क‍िसी दल से गठबंधन नहीं करने का कारण बताया। राज्‍य की कानून व्‍यवस्‍था और रोजगार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके निशाने पर रहे।

राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) के संव‍िधान लेकर घूमने पर उन्‍होंने कटाक्ष क‍िया और कहा क‍ि वे केवल संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। उसका पालन नहीं करते।

वे कैमूर के भभुआ स्थित हवाई अड्डा मैदान में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ओर से ओर से आयोजि‍त चुनावी सभा को संबोध‍ित कर रही थीं।

उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी थे। राज्यसभा सदस्‍य रामजी गौतम ने सभा की अध्‍यक्षता की और संचालन राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर लालजी मेघांकर ने किया।

बिहार में बेरोजगारी और अपराध गंभीर समस्‍या

मायावती ने कहा कि बिहार में आज भी बेरोजगारी और अपराध की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार किसी दल के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, क्योंकि गठबंधन में बसपा के वोट तो दूसरे दलों को मिल जाते थे, लेकिन उनके वोट बसपा को नहीं मिल पाते थे।