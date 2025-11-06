Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी पर गरजीं यूपी की पूर्व सीएम, मायावती ने संविधान की पुस्‍तक का भी क‍िया जिक्र

    By Ravishankar GuptaEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार चुनाव 2025 के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए बसपा की विचारधारा और दलितों के अधिकारों पर जोर दिया। मायावती ने विपक्षी एकता पर भी संदेह व्यक्त किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैमूर के भभुआ में चुनावी सभा को संबोध‍ित करतीं मायावती। जागरण

    जागरण संवाददाता, भभुआ (कैमूर)। Bihar Assembly Elections 2025: उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्‍यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मायावती ने गुरुवार को बिहार की कानून व्‍यवस्‍था को लेकर हमला क‍िया।

    बसपा का क‍िसी दल से गठबंधन नहीं करने का कारण बताया। राज्‍य की कानून व्‍यवस्‍था और रोजगार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके निशाने पर रहे। 

    राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) के संव‍िधान लेकर घूमने पर उन्‍होंने कटाक्ष क‍िया और कहा क‍ि वे केवल संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। उसका पालन नहीं करते।

    वे कैमूर के भभुआ स्थित हवाई अड्डा मैदान में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ओर से ओर से आयोजि‍त चुनावी सभा को संबोध‍ित कर रही थीं।

    उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी थे। राज्यसभा सदस्‍य रामजी गौतम ने सभा की अध्‍यक्षता की और संचालन राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर लालजी मेघांकर ने किया।

    बिहार में बेरोजगारी और अपराध गंभीर समस्‍या

    मायावती ने कहा कि बिहार में आज भी बेरोजगारी और अपराध की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं।

    बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार किसी दल के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, क्योंकि गठबंधन में बसपा के वोट तो दूसरे दलों को मिल जाते थे, लेकिन उनके वोट बसपा को नहीं मिल पाते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि यूपी की तरह बिहार में भी बसपा की सरकार बनने पर कानून-व्यवस्था मजबूत की जाएगी। समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया जाएगा। 

    भभुआ में दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यूपी से सटे बिहार के कुछ जिलों पर बसपा का फोकस है। इनमें खासकर कैमूर जिले की चारों सीटों, भभुआ, मोहन‍िया, रामगढ़ और चैनपुर में प्रचार के लिए पार्टी ने पूर्वांचल के अपने सभी नेताओं को लगा दिया है। 

     