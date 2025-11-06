Language
    Bihar Assembly Election 2025 : राजनाथ सिंह बोले-सेना में आरक्षण की मांग सेना का अपमान

    By Vijay K Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    Bihar Mahasamar : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना में आरक्षण की बात करना सेना का अपमान है। उन्होंने बथनाहा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है और एनडीए सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने जातिगत जनगणना का भी समर्थन किया।

    सीतामढ़ी के मेजरगंज में सभा को संबोधित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण 

    संवाद सहयोगी, मेजरगंज (सीतामढ़ी)। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना में आरक्षण की बात करना सेना का अपमान है। हमारी सेनाएं देश की सुरक्षा के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं।

    वे प्रखंड मुख्यालय स्थित आचार्य सुदर्शन विद्यापीठ परिसर में बथनाहा (सु.) के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोलते हुए कहा कि 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या करने वाले आतंकियों को हमारे जवानों ने उनके कर्म के अनुसार जवाब दिया।

    भारत की सेना किसी निर्दोष को नहीं मारती, लेकिन देश पर उठने वाले हर हाथ को झुकाना उसे बखूबी आता है। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आज विकास के पथ पर अग्रसर है।

    नीतीश जी के दामन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, जबकि आरजेडी के शासन में बिहार की पहचान बदनाम हुई थी। उन्होंने कहा कि वे तीसरी बार इस ऐतिहासिक भूमि पर सभा करने आए हैं, और जब-जब यहां आए हैं, जनता ने भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाई है।

    उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि आप भाजपा प्रत्याशी को 50 हजार से अधिक मतों से जिताएंगे, तो मैं स्वयं आकर आप सभी का आभार जताउंगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद शासन में शाम के बाद लोग घर से निकलने से डरते थे। वह युग लालटेन का युग था, आज बिहार बिजली से जगमगा रहा है। एनडीए की सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है।

    प्रधानमंत्री एक अति पिछड़े वर्ग से हैं और राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, यह हमारे समावेशी भारत का उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि इससे सभी जातियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

    सभा का संचालन भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और जदयू प्रखंड अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर आचार्य सुदर्शन विद्यापीठ के सचिव रूद्रेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक नगीना देवी, पूर्व मुखिया शैलेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।