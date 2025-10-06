बिहार का कृषि हब बनेगा लखीसराय, बागवानी केंद्र से लेकर टिश्यू कल्चर लैब तक...कई परियोजनाओं की होगी शुरुआत
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लखीसराय अब कृषि हब बनेगा। कृषि उत्पादन बाजार समिति का आधुनिकीकरण होगा और हलसी कृषि फार्म में बीज उत्पादन किया जाएगा। किसानों को नकली खाद से मुक्ति मिलेगी और कृषि यंत्र खरीदने के लिए सीधे खाते में राशि दी जाएगी। हलसी में आदर्श बागवानी केंद्र प्लग टाइप नर्सरी और टिश्यू कल्चर लैब का भी शुभारंभ किया गया।
संवाद सहयोगी, लखीसराय। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि लखीसराय सिर्फ इतिहास और संस्कृति के लिए नहीं बल्कि कृषि हब के रूप में पहचाना जाएगा। कृषि उत्पादन बाजार समिति लखीसराय आधुनिक कृषि प्रणाली में विकसित होगी, जिससे जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
हलसी कृषि फार्म में अब बीज उत्पादन होगा, जिससे किसानों को नकली खाद, बीज और दवा से मुक्ति मिलेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को कल्चर से जोड़ने का काम किया गया है और रबी फसल को बासंतिक व खरीफ को शारदीय घोषित किया गया है।
आधुनिक तकनीक आधारित पहल से किसानों की आय व उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने बाजार समिति का स्वरूप भव्य कांप्लेक्स में विकसित करने की घोषणा की।
कार्यक्रम में 41.71 करोड़ की लागत से बाजार समिति का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्य और हलसी में 17 करोड़ की लागत से चार कृषि योजनाओं का रविवार को शिलान्यास किया गया।
इसके अलावा बालगुदर सहित कई स्वास्थ्य उपकेंद्रों का उद्घाटन भी किया गया। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए अब सीधे उनके खाते में राशि दी जाएगी, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार कंपनी चुन सकेंगे। इस नई व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू किया गया है।
हलसी में 10 करोड़ की लागत से बनेगा आदर्श बागवानी केंद्र
हलसी में दो करोड़ की लागत से बनेगी प्लग टाइप नर्सरी
हलसी में तीन करोड़ की लागत से बनेगी टिश्यू कल्चर लैब
