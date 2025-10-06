बदलेगी लोहिया पुल-अलीगंज और भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली सड़क की सूरत, 164.72 करोड़ रुपये होंगे खर्च
भागलपुर में 164.72 करोड़ रुपये की लागत से भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली और लोहिया पुल-अलीगंज फोरलेन सड़क का शिलान्यास किया गया। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इन योजनाओं में जनता का भी योगदान है। उन्होंने अजगैवीनाथ धाम एयरपोर्ट और गंगा कटाव रोकने जैसी अन्य विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। मंत्री ने पूर्व सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब लोग विकास की मांग करते हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। 17 किलोमीटर लंबी भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली और चार किलोमीटर लंबी लोहिया पुल-अलीगंज फोरलेन सड़क की सूरत बदलेगी। इससे इलाके के विकास को नई दिशा मिलेगी। दोनों परियोजनाओं पर 164.72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रविवार को जिले के प्रभारी सह श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने इसका शिलान्यास किया।
सिर्फ सरकार नहीं, जनता का भी योगदान
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पीछे केवल सरकार नहीं, बल्कि जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा, "मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूं। भागलपुर को अब तक की सबसे बड़ी विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है।"
संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अजगैवीनाथ धाम एयरपोर्ट, भागलपुर-हंसडीहा सड़क और पीरपैंती परियोजना के लिए फंड स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, गंगा कटाव रोकने के लिए केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह पहला अवसर है जब आजादी के बाद भागलपुर को इतनी योजनाएं और फंड मिले हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया।
हंसडीहा मार्ग के लिए खुद लिखा था पत्र
मंत्री ने बताया कि हंसडीहा मार्ग के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री को स्वयं पत्र लिखा था, जिसका परिणाम यह है कि 164 करोड़ रुपये की लागत से लोहिया पुल से अलीगंज तक और भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली फोरलेन सड़क का निर्माण अब होने जा रहा है।
मुख्यमंत्री की योजनाओं के तहत लोगों को फ्री बिजली, फ्री अनाज और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ भागलपुर अब न्याय और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
महापौर डा. बसुंधरा लाल ने कहा कि मेयर बनने से पहले ही वे लोहिया पुल से अलीगंज रोड के निर्माण के लिए प्रयासरत थीं। जब भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना सामने आई, तो इस हिस्से की सड़क निर्माण की उम्मीद जगी थी। मैंने पथ निर्माण मंत्री, डिप्टी सीएम और पीएमओ तक को पत्र लिखे और कई बार मंत्रियों से मुलाकात की। अंततः पीएमओ से सकारात्मक जवाब मिला, जिससे भरोसा हुआ कि अब यह सड़क बनेगी।
डबल इंजन की सरकार ने बिछाया सड़कों का जाल
जदयू जिला प्रवक्ता शैलेन्द्र तोमर ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। भागलपुर में मिर्जा चौकी मुंगेर फोरलेन, एकचारी महागामा फोरलेन, बटेश्वर स्थान कटारिया रेल सह सड़क पुल, विक्रमशिला पुल का समानांतर सड़क पुल, एनएच 80 एवं एनएच 31 का जीर्णोद्धार एवं चौड़ीकरण का कार्य किया गया है।
इस अवसर पर कहलगांव विधायक पवन यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, डिप्टी मेयर डॉ. सलाउद्दीन अहसन, नागरिक विकास समिति के रमण कर्ण व राकेश केसरी, पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
मंत्री ने लालू-राबड़ी राज पर कसा तंज, बोले पहले लोग योजना मांगने नहीं, फिरौती पहुंचाने जाते थे
प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पूर्व की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक समय था जब लोग जिले में सड़क, कालोनी के लिए रास्ता या फिर मूलभूत सुविधाओं की मांग करने नहीं, बल्कि अपहरण के लिए फिरौती पहुंचाने जाते थे। अब समय बदल गया है। जनता में सरकार के प्रति भरोसा लौटा है। लोग अब विकास की बात करते हैं, योजनाओं की मांग करते हैं। पहले जहां भय और अराजकता का माहौल था, वहीं आज भागलपुर विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।
