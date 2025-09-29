Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत-नेपाल सीमा पर दो बांग्लादेशी सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी, SSB ने बरामद किए फर्जी दस्तावेज

    By Amrendra Kant Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:26 PM (IST)

    भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने दो बांग्लादेशी नागरिकों समेत तीन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज मोबाइल विभिन्न देशों की करेंसी और भारतीय पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल का एक एजेंट बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट दिलाने में मदद कर रहा था। दिल्ली में प्रति व्यक्ति 50000 रुपये में दस्तावेज तैयार किए जाते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    SSB ने दो बांग्लादेशी नागरिक के साथ एक दलाल गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 41वीं बटालियन के जवानों द्वारा पानी टंकी के न्यू मेची ब्रिज के पास सुरक्षा जांच के दौरान रविवार रात दो बांग्लादेशी नागरिकों समेत तीन को गिरफ्तार किया।

    आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज समेत मोबाइल, विभिन्न देशों की करेंसी और भारतीय पासपोर्ट बरामद किए गए हैं।

    एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 8:30 बजे कंपनी के जवानों ने जांच के दौरान तीन व्यक्तियों को नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया।

    गिरफ्तार व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल निवासी देबाशीष चक्रवर्ती (55), जो एजेंट बताए जा रहे हैं, के साथ दो बांग्लादेशी नागरिक सुशांत चंद्र दास (26, गाजीपुर, बांग्लादेश) और मो. जाहिदुल इस्लाम (23, नारायणगंज, ढाका) शामिल हैं।

    जांच में पता चला कि देबाशीष चक्रवर्ती बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और यूरोपीय वीजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा था।

    वह दिल्ली में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये के बदले दस्तावेज तैयार करवाने की बात स्वीकार कर चुका है। पूछताछ के दौरान उसने अपने दिल्ली स्थित सहयोगियों– देबोश्री (श्री अम्मा फाउंडेशन, दिल्ली) और चमन लाल का नाम भी उजागर किया है। जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी पहचान-पत्र और पासपोर्ट बरामद

    गिरफ्तार आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, भारतीय, बांग्लादेशी एवं नेपाली मुद्रा, 250 यूरो, फर्जी पहचान पत्र और भारतीय पासपोर्ट बरामद किए गए हैं।

    पूरे मामले में थाना खोरीबाड़ी, जिला दार्जिलिंग में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों और बरामद सामान को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

    एसएसबी की इस कार्रवाई ने एक बार फिर भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों की रोकथाम में जवानों की सतर्कता व जिम्मेदारी को साबित किया है।

    यह भी पढ़ें- 'तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई...', चुनावी माहौल में भोजपुरी गीतों की धूम

    यह भी पढ़ें- मानहानि नोटिस के बाद बिहार में और बढ़ी तनातनी, प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई बताकर मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप