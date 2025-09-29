भारत-नेपाल सीमा पर दो बांग्लादेशी सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी, SSB ने बरामद किए फर्जी दस्तावेज

संवाद सूत्र, गलगलिया (किशनगंज)। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 41वीं बटालियन के जवानों द्वारा पानी टंकी के न्यू मेची ब्रिज के पास सुरक्षा जांच के दौरान रविवार रात दो बांग्लादेशी नागरिकों समेत तीन को गिरफ्तार किया।

आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज समेत मोबाइल, विभिन्न देशों की करेंसी और भारतीय पासपोर्ट बरामद किए गए हैं।

एसएसबी से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 8:30 बजे कंपनी के जवानों ने जांच के दौरान तीन व्यक्तियों को नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया।

गिरफ्तार व्यक्तियों में पश्चिम बंगाल निवासी देबाशीष चक्रवर्ती (55), जो एजेंट बताए जा रहे हैं, के साथ दो बांग्लादेशी नागरिक सुशांत चंद्र दास (26, गाजीपुर, बांग्लादेश) और मो. जाहिदुल इस्लाम (23, नारायणगंज, ढाका) शामिल हैं।

जांच में पता चला कि देबाशीष चक्रवर्ती बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और यूरोपीय वीजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा था।

वह दिल्ली में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये के बदले दस्तावेज तैयार करवाने की बात स्वीकार कर चुका है। पूछताछ के दौरान उसने अपने दिल्ली स्थित सहयोगियों– देबोश्री (श्री अम्मा फाउंडेशन, दिल्ली) और चमन लाल का नाम भी उजागर किया है। जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल है।