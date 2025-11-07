Bihar Politics: 'उम्र से कच्चा, दिमाग से बच्चा और जुबान से झूठा...', तेजस्वी पर बरसे ओवैसी

संवाद सूत्र, बेलवा (किशनगंज)। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बेलवा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि इस बार सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल के माहौल को बदलने के लिए उनका समर्थन करें।

उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोग आजादी के बाद से अभी तक अपने रोजगार के लिए अन्य जगहों पर पलायन कर रहे हैं, यहां के लोगों के लिए रोजगार नहीं है, जिस कारण लोग बाहर रहने को मजबूर हैं।

तेजस्वी पर तंज कसते हुए उन्होंने तेजस्वी को उम्र से कच्चा, दिमाग से बच्चा और जुबान से एक नंबर का झूठा कहा।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने इजहार असफी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका जवाब उन्हें 11 तारीख्र को मिलेगा। मौके पर पार्टी प्रत्याशी सरवर आलम, शम्स आगाज सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दूसरी ओर, बहादुरगंज में भी ओवैसी ने सभा को संबोधित किया। विधानसभा क्षेत्र के लोहागाड़ा हाट में ओवैसी ने सभा को संबोधित किया।

इस दौरान तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें चरमपंथी कहा गया। तेजस्वी यादव मुसलमान के विरोधी हैं। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की।

यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'हरे गमछे' को देख तिलमिला उठे तेजप्रताप, गुस्से में बोले- जयचंदों ने मुझे घर से निकाला...

यह भी पढ़ें- Raghopur Election 2025: राबड़ी को हराने वाले सतीश फिर से तेजस्वी को दे रहे चुनौती, कौन मारेगा बाजी?

यह भी पढ़ें- दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजप्रताप को अचानक आ गई लालू की याद, मंच से कह दी मन की बात!