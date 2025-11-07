Bihar Politics: 'हरे गमछे' को देख तिलमिला उठे तेजप्रताप, गुस्से में बोले- जयचंदों ने मुझे घर से निकाला...

संवाद सूत्र, मानपुर। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र मानपुर प्रखंड के संनौत गांव मे शुक्रवार के दिन जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने जनसभा को संबोधित किया। मंच पर आते ही उन्होंने अपने पिता के अंदाज में तीखे तंज कसे और जमकर जोश भरा।

तेजप्रताप बोले, प्रदेश की सरकार ने आम आदमी को पापड़ बेलने पर मजबूर कर दिया है। बेरोजगारी चरम पर है। सरकार जनता को लूटने में लगी है। जगह-जगह बहुरूपिए घूम रहे हैं, उनसे सतर्क रहना होगा। इसी बीच उनकी नजर भीड़ में एक शख्स पर पड़ी, जिसके कंधे पर हरे रंग का गमछा था। तेजप्रताप का मूड तुरंत बदल गया। उन्होंने माइक पकड़ते हुए कहा, अभी एगो हरा पार्टी वाला आ गया। जयचंदवा के पार्टी का। पांचगो जयचंदवा मिलकर हमरा घर से बाहर कर दिए। ई गमछा हटाओ।