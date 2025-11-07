Language
    दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजप्रताप को अचानक आ गई लालू की याद, मंच से कह दी मन की बात!

    By Sanjay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    नवादा के सिरदला में जनशक्ति जनता दल की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने रजौली से पार्टी प्रत्याशी प्रकाशवीर के लिए वोट मांगे और मतदाताओं से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। सभा में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

    लालू प्रसाद यादव और तेजप्रताप यादव।

    संवाद सूत्र, सिरदला (नवादा)। शुक्रवार को प्रखंड के जर्रा बाबा के मैदान में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने चुनावी सभा को संबोधित किया।

    इस दौरान तेजप्रताप यादव ने कहा कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद पहले कहा करते थे कि जब सब साथ छोड़ दें और मन विचलित हो तो अपने जनता मालिकों के बीच जाएं और न्याय मांगे। लाेकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।

    तेजप्रताप यादव हेलीकॉप्टर से उतर कर मंच पर पहुंचे। वहां उन्होंने सभी जनता मालिक का अभिभावदन किया। उन्होंने रजौली से चुनाव लड़ रहे जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर के लिए वोट देने की अपील की।

    तेजप्रताप ने यह भी कहा कि इलाके के मतदाता उन्हें विजयी बनाएं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे गांव-देहात के लोगों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को सुनने के लिए उत्साह दिखा। मौके पर मंच का संचालक पैक्स अध्यक्ष जगदेव यादव व विधायक प्रतिनिधि मिथलेश यादव ने किया।

    मौके पर राजेश चौधरी, भोला चौधरी, संजय यादव, रामाशीष कुमार, विजय यादव, जयकरण यादव, अलखदेव यादव, मदन पाण्डेय अमावां, विजय यादव, जयराम यादव, उमेश यादव, कपिल यादव, बिनोद यादव सोनपुरा समेत दर्जनों के संख्या जनप्रतिनिधि व गांव के लोग उपस्थित रहे।

