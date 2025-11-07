दूसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजप्रताप को अचानक आ गई लालू की याद, मंच से कह दी मन की बात!

संवाद सूत्र, सिरदला (नवादा)। शुक्रवार को प्रखंड के जर्रा बाबा के मैदान में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजप्रताप यादव ने कहा कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद पहले कहा करते थे कि जब सब साथ छोड़ दें और मन विचलित हो तो अपने जनता मालिकों के बीच जाएं और न्याय मांगे। लाेकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।

तेजप्रताप यादव हेलीकॉप्टर से उतर कर मंच पर पहुंचे। वहां उन्होंने सभी जनता मालिक का अभिभावदन किया। उन्होंने रजौली से चुनाव लड़ रहे जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक प्रकाशवीर के लिए वोट देने की अपील की। तेजप्रताप ने यह भी कहा कि इलाके के मतदाता उन्हें विजयी बनाएं। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे गांव-देहात के लोगों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को सुनने के लिए उत्साह दिखा। मौके पर मंच का संचालक पैक्स अध्यक्ष जगदेव यादव व विधायक प्रतिनिधि मिथलेश यादव ने किया।