Bihar Politics: लालू-तेजस्वी ने की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक सहित उनके दोनों बेटों को RJD से निकाला
मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव और उनके पुत्रों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव मुकुन्द सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया। सीताराम यादव पर पार्टी के खिलाफ काम करने और अपने पुत्र को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतारने का आरोप है।
संवाद सहयोगी, फुलपरास (मधुबनी)। जिले के खजौली विधानसभा राजद से पूर्व विधायक रहे सीताराम यादव सहित उनके पुत्रों को पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी मुकुन्द सिंह के द्वारा शुक्रवार को इस आशय का पत्र जारी किया गया है।
पत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार, पार्टी के वे निष्ठावान नेता रहे हैं और पार्टी भी इन्हें उचित सम्मान देने का काम किया, लेकिन आसन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी नही बनाया, जिसके बाद पूर्व विधायक ने अपने पुत्र राकेश रंजन उर्फ विमल यादव को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर में चुनाव मैदान में उतार दिया।
पूर्व विधायक सीताराम यादव पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध एवं राजद के खिलाफ न सिर्फ अनर्गल, बल्कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपने पुत्र के प्रचार में संलग्न है। समझाने बुझाने के बाद भी राजद को क्षति पहुचाने का इनका मंसूबा है। इनके विरुद्ध दल के अनुशासन को भंग करने का मामला प्रमाणित होता है।
राष्ट्रीय महासचिव मुकुन्द सिंह द्वारा जारी पत्र में पूर्व विधायक सीताराम यादव, उनके उम्मीदवार पुत्र एवं बड़े पुत्र राजेश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दल विरोधी कार्य करने के कारण छः वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
