भय और भ्रष्टाचार का दौर खत्म, बिहार में अब अमन और विकास का युग: नीतीश कुमार

संवाद सूत्र, ठाकुरगंज (किशनगंज)। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल के समर्थन में ठाकुरगंज प्रखंड के भोगडाबर पंचायत स्थित एनएच रेस्टोरिया के प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार भय, भ्रष्टाचार और अराजकता की पहचान थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद राज्य में अमन-चैन, कानून का राज और विकास को नई दिशा मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि अब बिहार का कोई भी नागरिक रात में भी निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकता है। पहले लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। यह बदलाव जनता के सहयोग से संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि अब तक 2.58 लाख शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है और वर्तमान में 5.20 लाख शिक्षक राज्य में कार्यरत हैं। 2006 में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की सुविधा शुरू की गई थी। उस समय राज्य में केवल छह मेडिकल कालेज थे, जबकि आज 27 जिलों में मेडिकल कालेज स्थापित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग 15 साल तक सत्ता में रहे, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जीवनभर परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया। उन्होंने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा, बेटी को ही आगे बढ़ाने का काम किया।

उन्होंने कहा कि उनके शासन में विकास ठप था, अपराध चरम पर था। हमारी सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए काम किया है, चाहे गांव हो या शहर, विकास हर जगह दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य की सभी पंचायतों में चार करोड़ की लागत से विवाह भवन बनाए जा रहे हैं और 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें कई योजनाएं किशनगंज जिले की भी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास की गति और तेज हुई है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, पेंशन योजना और 125 यूनिट फ्री बिजली योजना ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आगामी पांच वर्षों में राज्यभर में एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य में मखाना उत्पादन, सड़क व पुल-पुलिया निर्माण, जलाशयों के जीर्णोद्धार और शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराकर आपसी विवादों को समाप्त किया गया ह।