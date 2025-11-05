Bihar Election 2025: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में RJD प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर FIR, 2 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। 29 रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के बघाड़ी गांव में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी चंदन कुमार व उनके समर्थकों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

अंचल अधिकारी आदर्श गौतम के नेतृत्व में छापामार दल द्वारा मंगलवार की देर शाम बघाड़ी गांव हुई कार्रवाई के दौरान राजद प्रत्याशी के दो समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ॉ

मौके से एक महिंद्रा क्वांटम कार, प्रत्याशी चंदन कुमार की फोटोयुक्त प्रचार पंपलेट, प्रत्याशी का कलेंडर तथा पार्टी का एक झंडा जब्त किया गया। गिरफ्तार समर्थकों में नानपुर थाना क्षेत्र के चौपार कला गांव निवासी रंजन कुमार व रवि कुमार शामिल हैं।