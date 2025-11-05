Language
    Bihar Election 2025: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में RJD प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर FIR, 2 गिरफ्तार

    By Devendra Prasad Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के बघाड़ी गांव में राजद प्रत्याशी चंदन कुमार और उनके समर्थकों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में दो समर्थक गिरफ्तार किए गए। मौके से प्रचार सामग्री और एक वाहन जब्त किया गया। बिना अनुमति प्रचार करने और मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में RJD प्रत्याशी और उनके समर्थकों पर FIR, 2 गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। 29 रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र के बघाड़ी गांव में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी चंदन कुमार व उनके समर्थकों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

    अंचल अधिकारी आदर्श गौतम के नेतृत्व में छापामार दल द्वारा मंगलवार की देर शाम बघाड़ी गांव हुई कार्रवाई के दौरान राजद प्रत्याशी के दो समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ॉ

    मौके से एक महिंद्रा क्वांटम कार, प्रत्याशी चंदन कुमार की फोटोयुक्त प्रचार पंपलेट, प्रत्याशी का कलेंडर तथा पार्टी का एक झंडा जब्त किया गया। गिरफ्तार समर्थकों में नानपुर थाना क्षेत्र के चौपार कला गांव निवासी रंजन कुमार व रवि कुमार शामिल हैं।

    मौके से जब्त महिंद्रा क्वांटम कार निबंधन संख्या एचआर-51एयू/0338 के आनर चौपार कला निवासी राजू कुमार को भी नामजद किया गया है।

    थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि बघाड़ी गांव स्थित एक मंदिर के समीप अवैध गतिविधियों में लगे इन दोनों को पुलिस बल की सहायता से खदेड़ कर पकड़ा गया, जबकि इनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। गाड़ी को चुनाव प्रचार कार्य के लिए अनुमति नहीं थी।

    बिना अनुमति के प्रचार वाहन चलाना, चुनाव को अवैध तरीके से प्रभावित करने, मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप में भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून व आदर्श आचार संहिता के तहत इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।