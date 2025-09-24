ओवैसी ने बिहार पहुंचते ही मचाई सियासी हलचल, महागठबंधन के लिए कह दी चुभने वाली बात
किशनगंज में सीमांचल न्याय यात्रा पर पहुंचे एआइएमआइएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए प्रयास किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बिहार का सियासी तापमान पूरी तरह बढ़ चुका है। सीमांचल न्याय यात्रा पर किशनगंज पहुंचे एआइएमआइएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ने महागठबंधन पर तीखा हमला किया।
महागठबंधन में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा और स्वयं ढ़ोल लेकर लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के आवास पर जाकर बताएं कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं।
उन्होंने सिर्फ छह सीट की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा की हमने अपना फर्ज निभाया है। बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है।
वहीं बिहार में उनकी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? इस सवाल पर उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगा तो आप को पता चल जाएगा। साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
उल्लेखनीय है कि असदुद्दीन ओवैसी चार दिनों तक सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी बिगुल फूंकेंगे।
आई लव मोहम्मद मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पैंगबर साहब से मोहब्बत करता है, क्योंकि यह उनके ईमान का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने से मना करना पूरी तरह गलत है, जबकि तेजस्वी यादव द्वारा डिग्रीधारियों को पहले रोजगार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में कितने युवा स्नातक पास हैं। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सहित अन्य नेता मौजूद थे।
