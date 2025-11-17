Language
    'राजद की हार के लिए तेजस्वी जिम्मेवार', AIMIM नेता अख्तरुल ईमान का लालू के लाल पर निशाना

    By Subjeet Shekhar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    किशनगंज में, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद की हार के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सीमांचल में एआईएमआईएम ने अपनी ताकत बरकरार रखी है। ओवैसी 21 और 22 नवंबर को सीमांचल का दौरा करेंगे।

    Hero Image

    अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में पांच सीटें जीतने के बाद पार्टी (AIMIM) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सोमवार को किशनगंज एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। जहां उनका स्वागत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जीते हुए विधायकों ने किया।

    प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी की हार के लिए सीधे तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से साफ है कि सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में एआईएमआईएम ने अपनी ताकत बरकरार रखी।

    उन्होंने कहा कि पूर्णिया जिले के अमौर, बायसी किशनगंज जिले के बहादुरगंज और कोचाधामन और अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत हुई है।

    एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, तेजस्वी यादव का घमंड ही उनकी पार्टी और सेक्युलर धारा को बिखेरने का कारण बना। बिहार की जनता को आरजेडी से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन तेजस्वी की वजह से सब बिखर गया।

    उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत विकास के नाम पर नहीं, बल्कि इंडी गठबंधन के आंतरिक कलह और तेजस्वी के अहंकार की वजह से हुई है।

    ईमान ने कहा कि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जीत पर खुश हैं। ओवैसी 21 और 22 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। वह यहां धन्यवाद यात्रा में भाग लेंगे और पार्टी की जीत के लिए वोटरों को धन्यवाद करेंगे।

    वहीं, उमरा (हज) यात्रा पर गए 42 भारतीय हज यात्रियों की बस और डीजल टैंकर के बीच टकराने के बाद आग लगने से दर्दनाक मौत पर एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं हैं कुछ बोलने के लिए। अल्लाह से मफरत की दुआ करता हूं। मृतकों को सब्र जमील अता फरमाएं।

    उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के सुप्रिमो असदुदीन ओवैसी ने भारतीय दूतावास से बात कर यात्रियों की जानकारी साझा की और परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाकर परिवार वालों को सौंपा जाए।

