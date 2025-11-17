Bihar Chunav Result: बिहार में ओवैसी की AIMIM को लगभग नोटा के बराबर मिले वोट, कइयों का बिगड़ा खेल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और वह 20 नवंबर को नई सरकार बनाएगी।

वहीं, बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की तो इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और NOTA को लगभग बराबर वोट मिले हैं।

चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को 1.85 प्रतिशत वोट मिले, जबकि नोटा को 1.81 प्रतिशत वोट मिले। इस मामूली अंतर ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता जगा दी है।

एआईएमआईएम के एक कार्यकर्ता ने कहा, 'एआईएमआईएम और नोटा के बीच सिर्फ आंकड़ों में ही समानता नहीं, बल्कि उन्होंने तर्क दिया कि एआईएमआईएम के चुनाव चिह्न पर वोट देने वाले और नोटा चुनने वाले मतदाता लगभग एक जैसे कारणों से ऐसा करते हैं।' उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलो में वोटरों ने राजनीतिक दलों से अपनी नाराजगी जाहिर की।