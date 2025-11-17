Language
    Bihar Chunav Result: बिहार में ओवैसी की AIMIM को लगभग नोटा के बराबर मिले वोट, कइयों का बिगड़ा खेल

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    बिहार चुनाव में ओवैसी की AIMIM को नोटा के लगभग बराबर वोट मिले, जिससे कई दलों का खेल बिगड़ गया। सीमांचल में AIMIM के प्रदर्शन से महागठबंधन को नुकसान हुआ और कई सीटों पर वोटों का गणित बदल गया। AIMIM के प्रदर्शन ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दिया।

    Hero Image

    ओवैसी की AIMIM ने बिगाड़ा कइयों का खेल। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है और वह 20 नवंबर को नई सरकार बनाएगी।

    वहीं, बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की तो इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और NOTA को लगभग बराबर वोट मिले हैं।

    चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को 1.85 प्रतिशत वोट मिले, जबकि नोटा को 1.81 प्रतिशत वोट मिले। इस मामूली अंतर ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता जगा दी है।

    एआईएमआईएम के एक कार्यकर्ता ने कहा, 'एआईएमआईएम और नोटा के बीच सिर्फ आंकड़ों में ही समानता नहीं, बल्कि उन्होंने तर्क दिया कि एआईएमआईएम के चुनाव चिह्न पर वोट देने वाले और नोटा चुनने वाले मतदाता लगभग एक जैसे कारणों से ऐसा करते हैं।' उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलो में वोटरों ने राजनीतिक दलों से अपनी नाराजगी जाहिर की।

    भाकपा , माकपा, मायावती की बसपा और शरद पवार की राकांपा समेत कई अन्य दलों को नोटा से भी कम वोट मिले। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इन पारंपरिक दलों के पतन का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि तारिक अनवर के जाने के बाद, राकांपा ने बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खो दी, जबकि भाकपा, माकपा और बसपा ने राज्य में लंबे समय तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी है, जिससे उनका खराब प्रदर्शन विशेष रूप से चौंकाने वाला है।

    सीपीआई का पतन इसलिए भी ज्यादा स्पष्ट है क्योंकि यह पार्टी कभी बिहार की राजनीति में एक बड़ी ताकत हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे अब यह पार्टी भी बिहार में अपना जनाधार खो रही है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: ओवैसी, मायावती और पीके ने आसान कर दिया NDA का काम, बन गए 'दोधारी तलवार'