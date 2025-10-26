बाल वैज्ञानिक से KBC की हॉट सीट तक, खगड़िया के लाल हिमांशु शेखर का ‘कौन बनेगा करोड़पति में चयन’

संवाद सूत्र, गोगरी (खगड़िया)। खगड़िया जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है।यहां के युवा आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। सिनेमा, रंगकर्म, खेल, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में यहां के युवा मुकाम बनाने में सफल हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर गोगरी नगर परिषद के जमालपुर वार्ड नंबर- 32 निवासी हिमांशु शेखर का चयन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में हुआ है, जिसका प्रसारण 27 अक्टूबर को सोनी टीवी एवं सोनी लिव पर रात्रि के नौ बजे से किया जाएगा। क्विज रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में बालीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हाट सीट पर हिमांशु शेखर नजर आएंगे। केबीसी में हिमांशु शेखर का चयन होने पर स्वजनों एवं मित्रों में खुशी का माहौल है।