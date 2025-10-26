बाल वैज्ञानिक से KBC की हॉट सीट तक, खगड़िया के लाल हिमांशु शेखर का ‘कौन बनेगा करोड़पति में चयन’
खगड़िया के हिमांशु शेखर, एक बाल वैज्ञानिक, ने 'कौन बनेगा करोड़पति' में हॉट सीट पर जगह बनाकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। कई परीक्षाओं को पास कर अमिताभ बच्चन के सामने सवालों का जवाब देंगे। बचपन से विज्ञान में रुचि रखने वाले हिमांशु की इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। वे केबीसी में बेहतर प्रदर्शन करने और अपने गांव का नाम रोशन करने की उम्मीद करते हैं।
संवाद सूत्र, गोगरी (खगड़िया)। खगड़िया जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है।यहां के युवा आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं। सिनेमा, रंगकर्म, खेल, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में यहां के युवा मुकाम बनाने में सफल हो रहे हैं।
इधर गोगरी नगर परिषद के जमालपुर वार्ड नंबर- 32 निवासी हिमांशु शेखर का चयन ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में हुआ है, जिसका प्रसारण 27 अक्टूबर को सोनी टीवी एवं सोनी लिव पर रात्रि के नौ बजे से किया जाएगा।
क्विज रियलिटी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में बालीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हाट सीट पर हिमांशु शेखर नजर आएंगे। केबीसी में हिमांशु शेखर का चयन होने पर स्वजनों एवं मित्रों में खुशी का माहौल है।
हिमांशु ने अपनी सफलता का श्रेय बड़े भाई गौतम प्रसाद, माधव कुमार, उधव कुमार, बड़ी बहन आकांक्षा कुमारी शिक्षक भगवती चरण अरविंद, अनिल कुमार सिन्हा, प्रो. टिंकू कुमार, प्रो. डॉ. आकर्ष अरोड़ा आदि को दिया है।
बताते चलें कि 19वीं बाल विज्ञान कांग्रेस 2011 में हिमांशु शेखर का चयन बाल वैज्ञानिक के रूप में राज्य स्तर पर किया गया था एवं वर्तमान में भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। वे स्टेशन मास्टर के पद पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कार्यरत हैं। हिमांशु 24 अक्टूबर को ही मुंबई पहुंच चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।