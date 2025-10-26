Language
    कैमूर में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में, 1182 स्कूलों में बनाए गए 1390 मतदान केंद्र

    By Durgesh Srivastva (bhagwanpur) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। जिले के 1182 स्कूलों में 1390 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित कर रहा है, जिसमें बिजली, पानी और दिव्यांगों के लिए रैंप शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं।

    सभी मतदान केद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरा, होगी निगरानी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियों को जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि आगामी 11 नवंबर को चारों विधानसभा में मतदान होगा।

    मतदान केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के तहत सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाएगा।

    विद्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सीसी टीवी कैमरा लगाने के लिए साकिट बोर्ड की आवश्यकता होती है। साकिट बोर्ड लगाने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालयों के एचएम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है।

    इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2025 में जिले में संचालित 1182 विद्यालयों में 1390 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सीसी टीवी कैमरा को लगाया जाएगा।

    सीसीटीवी कैमरा का चलाने के लिए सभी मतदान केंद्र पर साकिट बोर्ड का होना आवश्यक है। उन्होंने बताया मतदान केंद्र वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यपक,प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया कि उपस्थित रहकर साकिट बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करे।

    इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले संबंधित प्रधानाध्यापक पर वेतन की कटौती करते हुए नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने बताया कि सभी साधनसेवी एमडीएम को निर्देश दिया गया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा के लिए साकिट बोर्ड लगाया गया है या नहीं इसका भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन डीपीएम एमडीएम को उपलब्ध कराए। मिली जानकारी के मुताबिक 1029 विद्यालयों में साकिट लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विद्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्रों की संख्या

    प्रखंड का नाम विद्यालयों की संख्या विद्यालयों में बूथों की संख्या
    अधौरा 92 49
    भभुआ 216 220
    भगवानपुर 81 86
    चैनपुर 127 158
    चांद 89 116
    दुर्गावती 88 129
    कुदरा 118 139
    मोहनियां 147 192
    नुआंव 67 91
    रामगढ 78 121
    रामपुर 89 81

     