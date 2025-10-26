कैमूर में विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में, 1182 स्कूलों में बनाए गए 1390 मतदान केंद्र

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियों को जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि आगामी 11 नवंबर को चारों विधानसभा में मतदान होगा।

मतदान केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के तहत सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाएगा।

विद्यालयों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सीसी टीवी कैमरा लगाने के लिए साकिट बोर्ड की आवश्यकता होती है। साकिट बोर्ड लगाने के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालयों के एचएम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है।

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2025 में जिले में संचालित 1182 विद्यालयों में 1390 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। इन सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सीसी टीवी कैमरा को लगाया जाएगा।