Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मोतिहारी जेल में भी छठ पूजा की धूम, मुस्लिम महिला समेत 130 बंदियों के लिए बनाया गया विशेष घाट

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:08 PM (IST)

    मोतिहारी जेल में छठ पूजा की विशेष तैयारी की गई है। मुस्लिम महिला समेत 130 बंदियों के लिए विशेष घाट बनाया गया है, जिन्होंने पूजा करने की इच्छा जताई थी। घाट पर साफ-सफाई और पूजा सामग्री का प्रबंध किया गया है। बंदियों में छठ पूजा को लेकर उत्साह है और जेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    केंद्रीय कारा में गूंज रहे छठ के गीत, 130 बंदी कर रहे व्रत। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के गीत स्थानीय कारागार में भी गूंज रहे। कारा में बंद करीब 36 सौ बंदियों में से तीन मुस्लिम महिला बंदी सहित कुल 130 बंदी महापर्व को कर रहे हैं।

    बंदियों की आस्था को देखते हुए कारा के अंदर छठघाट का भी निर्माण किया गया है। चार दिवसीय अनुष्ठान का आरंभ शनिवार को नहाय-खाय के साथ हो गया है। इसी के साथ कारा में बंदी छठ के गीत गा रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन मुस्लिम महिला बंदियों में सजायाफ्ता खुशबू तारा आठ साल से कारा में हैं। कारा में जाने से दो साल पहले से वह अपने पौत्र के लिए छठ कर रही है। उनके साथ-साथ नाजनी खातून व शबनम खातून भी पूजा कर रही हैं।

    कारा अधीक्षक विजय कुमार अरोड़ा ने बताया है कि महिला व पुरुष बंदियों के बीच वस्त्र व पूजन सामग्री का भी वितरण कर दिया गया है। कारा परिसर में छठ घाट का निर्माण किया गया है। कारा प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि व्रतियों की अराधना पूरे विधि विधान के साथ पूरी की जा सके।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election: चुनाव में पारदर्शिता के लिए कड़ा कदम, सुरक्षा बलों के बिना मतदान दल को नहीं मिलेंगे ईवीएम-वीवीपैट

    यह भी पढ़ें- Sandesh Vidhansabha: NDA को पिछले चुनाव का अंतर दे रहा टेंशन, क्या इस बार राजद का किला भेद पाएगा?