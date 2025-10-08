NDA सीट शेयरिंग पर चिराग का 'नो कमेंट', मां रीना पासवान के साथ पहुंचे खगड़िया; शांभवी चौधरी भी साथ
चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ खगड़िया के अलौली प्रखंड स्थित शहरबन्नी गांव पहुंचे जहां उन्होंने अपने पिता स्व. रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
जागरण संवाददाता, खगड़िया। स्व. रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ खगड़िया के अलौली प्रखंड स्थित शहरबन्नी गांव पहुंचे। साथ में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी, समेत अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे।
चिराग पासवान ने शहरबन्नी के मंत्री जी टोला स्थित स्मारक स्थल पर स्मृति शेष रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
शहरबन्नी स्थित स्मारक स्थल पर रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। जागरण
चिराग पासवान ने सिर्फ इतना कहा कि जब फाइनल हो जाएगा, तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। वहीं, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि खगड़िया जिला से दो विधानसभा सीट पर हमारी दावेदारी है। इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं।
आज मेरे नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए संकल्प दिवस के रूप में है। बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ LJP(R) का हर कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा। लक्ष्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है : @iChiragPaswan pic.twitter.com/dIeo6N23zF
— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 8, 2025
