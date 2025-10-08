NDA सीट शेयरिंग पर चिराग का 'नो कमेंट', मां रीना पासवान के साथ पहुंचे खगड़िया; शांभवी चौधरी भी साथ

चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ खगड़िया के अलौली प्रखंड स्थित शहरबन्नी गांव पहुंचे जहां उन्होंने अपने पिता स्व. रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा और समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी समेत कई नेता मौजूद थे। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

चिराग पासवान ने शहरबन्नी के मंत्री जी टोला स्थित स्मारक स्थल पर स्मृति शेष रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग के सवाल पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।