बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले MLA भाजपा के एजेंट, MP तारिक अनवर ने कहा- बीजेपी की रणनीति का हिस्सा
कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने बंगाल के उस विधायक पर निशाना साधा है, जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने विधायक को बीजेपी का एजेंट बताया ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कटिहार। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा जैसे कानून का नाम बदलकर तथा उससे महात्मा गांधी का नाम हटाकर बापू का अपमान किया है। इस मामले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस जनता के सामने रखेगी। उक्त बात गामीटोला स्थित सदभावना आवास पर प्रेस को संबोधित करते सांसद तारिक अनवर ने कही।
सांसद ने कहा कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार सत्ता में आयी है, सरकार देश को आजादी दिलाने वाले लोगों के साथ को नफरत करती है। कहा कि श्रमिकों रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा कानून में भी काफी छेड़छाड़ किया गया है।
विकसित भारत जी राम जी नाम से नया कानून से सरकार एक अलग संदेश देना चाहती है। सांसद ने कहा की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं के साथ समीक्षा हुई है।
सांसद ने कहा की पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाये जाने का मुद्दा भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बाबरी मस्जिद बनाने वाले विधायक भाजपा का एजेंट है। इस अवसर पर कांगेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव, दिलीप विश्वास, प्रवक्ता पंकज कुमार तमाखुबाला सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे।
