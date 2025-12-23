Language
    शीतलहर का कहर: आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं 27 तक बंद, 9वीं-12वीं की कक्षाओं की टाइमिंग बदली

    By Rakesh Kumar Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    जहानाबाद में शीतलहर के प्रकोप के कारण आठवीं तक के सभी स्कूलों को 27 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं अब बदले हुए समय पर चल ...और पढ़ें

    जहानाबाद में आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं 27 तक बंद। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने आठवीं तक के बच्चों की कक्षाओं को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि 9वीं से ऊपर तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक संचालित होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह नियम 27 दिसंबर तक लागू रहेगा। उसके बाद ठंड की स्थिति का अवलोकन कर नया आदेश जारी किया जाएगा। यह आदेश सभी सरकारी और निजी विद्यालय के संचालकों को मनाना अनिवार्य होगा।

    शीतलहर की चपेट में पूरा शहर

    बताते चले कि इन दिनों जिला पूरी तरह से शीतलहरी की चपेट में है। पूरे दिन कुहासे का प्रभाव रहता है। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।

    ठंड की वजह से पूरी तरह से बंद कर दी गई कक्षाएं

    हालांकि पहले सभी कक्षाएं 10 बजे से प्रारंभ करने का आदेश दिया गया था। लेकिन ठंड में और वृद्धि होने के बाद छोटे बच्चों की कक्षाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है।

