शीतलहर का कहर: आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं 27 तक बंद, 9वीं-12वीं की कक्षाओं की टाइमिंग बदली

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने आठवीं तक के बच्चों की कक्षाओं को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। निर्देश में यह उल्लेख किया गया है कि 9वीं से ऊपर तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक संचालित होगी।

यह नियम 27 दिसंबर तक लागू रहेगा। उसके बाद ठंड की स्थिति का अवलोकन कर नया आदेश जारी किया जाएगा। यह आदेश सभी सरकारी और निजी विद्यालय के संचालकों को मनाना अनिवार्य होगा। शीतलहर की चपेट में पूरा शहर बताते चले कि इन दिनों जिला पूरी तरह से शीतलहरी की चपेट में है। पूरे दिन कुहासे का प्रभाव रहता है। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।