    Muzaffarpur : नौकरी जाने की आग, खुद को मालिक बताकर फर्नीचर जलाया और ग्रामीणों संग तापने लगा अलाव

    By Aakash Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    Bihar Latest News : मुजफ्फरपुर में नौकरी जाने से नाराज एक व्यक्ति ने अनोखा प्रदर्शन किया। उसने अपने फर्नीचर को आग लगा दी और खुद को मालिक बताते हुए ग्र ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मकान को नौकर के भरोसे छोड़ना एक गृहस्वामी को महंगा पड़ गया। जब नौकरी से निकाले जाने के गुस्से में नौकर ने न केवल घर का ताला तोड़ा, साथ ही फर्नीचरों को आग के हवाले कर दिया।

    स्थानीय लोगों से कहा फर्नीचर पुराने हो गए हैं, नया आर्डर दे दिया है

    आरोपित नौकर ने ग्रामीणों के बीच खुद को घर का मालिक बताया और जलते फर्नीचर की आग तापते हुए कहा- पुराने हो गए हैं, नया आर्डर दे दिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के चौसिमा इलाके का है।

    गोबरसही गांधी नगर की रेखा सिंह ने कहा कि माड़ीपुर बढ़ई टोला के रहने वाले सूरज कुमार को अपने दूसरे घर की देखभाल के लिए रखा था। हाल ही में उन्होंने उसे काम से हटा दिया था।

    इसी बात से आक्रोशित होकर उसने घर का ताला तोड़ दिया और भीतर रखे सोफे, कुर्सी व अन्य कीमती लकड़ी के सामानों को बाहर निकालकर उनमें आग लगा दी।

    धुआं उठता देख जब ग्रामीण वहां पहुंचे, तो सूरज अलाव ताप रहा था। उसने ग्रामीणों से झूठ बोला कि वह इस घर का मालिक है और पुराना फर्नीचर खराब हो चुका है, इसलिए उसे जलाकर नया फर्नीचर मंगवा रहा है।

    ग्रामीण भी उसकी बातों में आकर उसके साथ आग तापने लगे। जब गृहस्वामी घर पहुंचीं, तो वहां का नजारा देख दंग रह गईं। उनके अपने ही घर के फर्नीचर जल रहे थे और गांव वाले अलाव ताप रहे थे।

    जब उन्होंने चिल्लाकर खुद को असली मालकिन बताया, तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आरोपित सूरज को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित को हिरासत में ले लिया। महिला ने शिकायत में सूरज कुमार को नामजद किया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।