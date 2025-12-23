Muzaffarpur : नौकरी जाने की आग, खुद को मालिक बताकर फर्नीचर जलाया और ग्रामीणों संग तापने लगा अलाव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मकान को नौकर के भरोसे छोड़ना एक गृहस्वामी को महंगा पड़ गया। जब नौकरी से निकाले जाने के गुस्से में नौकर ने न केवल घर का ताला तोड़ा, साथ ही फर्नीचरों को आग के हवाले कर दिया।

स्थानीय लोगों से कहा फर्नीचर पुराने हो गए हैं, नया आर्डर दे दिया है आरोपित नौकर ने ग्रामीणों के बीच खुद को घर का मालिक बताया और जलते फर्नीचर की आग तापते हुए कहा- पुराने हो गए हैं, नया आर्डर दे दिया है। मामला सदर थाना क्षेत्र के चौसिमा इलाके का है।

गोबरसही गांधी नगर की रेखा सिंह ने कहा कि माड़ीपुर बढ़ई टोला के रहने वाले सूरज कुमार को अपने दूसरे घर की देखभाल के लिए रखा था। हाल ही में उन्होंने उसे काम से हटा दिया था। इसी बात से आक्रोशित होकर उसने घर का ताला तोड़ दिया और भीतर रखे सोफे, कुर्सी व अन्य कीमती लकड़ी के सामानों को बाहर निकालकर उनमें आग लगा दी। धुआं उठता देख जब ग्रामीण वहां पहुंचे, तो सूरज अलाव ताप रहा था। उसने ग्रामीणों से झूठ बोला कि वह इस घर का मालिक है और पुराना फर्नीचर खराब हो चुका है, इसलिए उसे जलाकर नया फर्नीचर मंगवा रहा है।