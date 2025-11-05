Rajnath Singh: 'सेना को राजनीति में न घसीटें...', राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना

एजेंसी, जमुई/बांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने बुधवार को जमुई एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार के जमुई जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "राहुल जी को क्या हो गया है? वह रक्षा बलों में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। वह रक्षा बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं... हमारी सेनाएं इन सबसे ऊपर हैं। सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए।"

#WATCH | Banka, Bihar: On Rahul Gandhi's statement, Defence Minister Rajnath Singh says, "... Our army soldiers have only one religion. That religion is 'Sainya Dharma'. There is no other religion besides this. Don't drag our army into politics. Whenever this country has faced a… pic.twitter.com/WIeVrVkGPt — ANI (@ANI) November 5, 2025 भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि देश चलाना बच्चों का खेल नहीं है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों की सफलता की सराहना भी की। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। अगर आतंकवादी फिर से भारत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो हम कड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा, "भारत किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।"