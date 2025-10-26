प्रगति मेहता की RJD में हुई घरवापसी, तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा

संवाद सूत्र, गिद्धौर(जमुई)। गिद्धौर निवासी एवं एनडीए नेता प्रगति मेहता ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। रविवार को पटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पुनः पार्टी की सदस्यता दिलाई।

प्रगति मेहता के राजद में शामिल होने से झाझा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जमुई जिले के राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। वहीं, गिद्धौर का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है।

राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद गिद्धौर लौटे प्रगति मेहता ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं तेजस्वी यादव के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मैं राजद का पुराना सिपाही हूं। पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया है। इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में साफ दिखाई देगा।

एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित एनडीए के बड़े नेता बिहार में तेजस्वी यादव के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली।