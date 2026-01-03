जमुई रेल हादसा: 58 KM की रफ्तार में लगा झटका, 561 मीटर आगे जाकर रुकी मालगाड़ी; DRM ने इंजनों का किया निरीक्षण

संवाद सूत्र, सिमुलतला(जमुई)। लाहबन और सिमुलतला के बीच 27 दिसंबर की रात हुई मालगाड़ी दुर्घटना की तकनीकी जांच अब और तेज कर दी गई है। इसी क्रम में गुरुवार को आसनसोल रेल मंडल के नवनियुक्त मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सुधीर कुमार शर्मा ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद डीआरएम सिमुलतला स्टेशन पहुंचे, जहां दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के दोनों इंजन खड़े किए गए हैं। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों की टीम के साथ इंजन के प्रत्येक पहलू की बारीकी से जांच की और हादसे के समय इंजन की स्थिति को समझने का प्रयास किया।

जांच में सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को दो इलेक्ट्रिक इंजन चला रहे थे। इनमें आगे का इंजन चालू अवस्था (लाइव) में था, जबकि पीछे का इंजन बंद अवस्था (डेड) में था, जिसे टो कर ले जाया जा रहा था। दोनों इंजनों का संचालन आसनसोल मुख्यालय के लोको पायलट कमलेश कुमार और सहायक लोको पायलट अभय कुमार कर रहे थे।

सूत्रों के अनुसार, संयुक्त जांच नोट में यह स्पष्ट हुआ है कि हादसे के समय ट्रेन की गति लगभग 58 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जैसे ही ट्रेन किमी सं. 344/15-17 (पुल सं. 676) के पास पहुंची, इंजन में तेज झटका महसूस किया गया। इसके बाद लोको पायलट ने रात 11:08 बजे तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तेज गति और पीछे के वैगनों के बेपटरी होने के कारण ट्रेन लगभग 561 मीटर आगे जाकर रुकी।