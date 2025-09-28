Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jamui News: एक माह से अंधकार में जी रहा गांव, विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों की जिंदगी बेहाल

    By Satyam Kr Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    जमुई के झाझा प्रखंड का एक गांव एक माह से अंधेरे में डूबा है। विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हैं। बिजली के खंभे टूटे होने से आपूर्ति बाधित है। अभाविप ने प्रदर्शन किया और जल्द बिजली बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों को पानी और पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। सहायक अभियंता ने जांच का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक माह से भदवरिया गांव में छाया है अंधेरा, विभाग बेखबर। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। विद्युत विभाग की निष्क्रियता से प्रखंड का एक गांव विगत एक माह से अंधेरे में डूबा हुआ है। गांव के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, जिससे गांव में पानी से लेकर अन्य कई मूलभूत समस्या खड़ी हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विद्युत विभाग के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व कार्तिक कुसुम ने किया। मालूम हो कि गांव जाने वाली कई विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो कई पोल टूटकर जमीन पर गिर गए हैं।

    विद्युत तार को पेड़ में बांधकर छोड़ दिया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी को एक मांग-पत्र भेजा गया है। भदवरिया गांव एक माह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसकी भनक विद्युत विभाग को नहीं लगी।

    नल-जल योजना के तहत पीएचईडी विभाग द्वारा नाला खुदाई के दौरान बिजली के चार पोल और तार क्षतिग्रस्त हो जाने से पूरे गांव की आपूर्ति बाधित है। स्थिति यह है कि सैकड़ों ग्रामीण बिना रोशनी के जिंदगी जीने को विवश हैं। ग्रामीणों ने कहा कि शाम ढलते ही गांव घोर अंधकार में डूब जाता है।

    इससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वहीं, महिलाएं और बुजुर्गों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी गांव में उदासी छाई हुई है। अभाविप कार्यकर्ता एवं छात्र नेता कार्तिक कुसुम यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया।

    दर्जनों ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सहायक विद्युत अभियंता झाझा को सौंपा गया, जिसमें शीघ्र बिजली बहाली की मांग की गई है।

    बता दें कि पिछले वर्ष ग्रामीण और अभाविप द्वारा काफी मशक्कत से गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया था।इधर, सहायक अभियंता विनोद कुमार नागर ने इसकी जल्द जांच कराकर विद्युत आपूर्ति कराने की बात कही।

    यह भी पढ़ें- Jamui News: 91 आदिवासी गांव विकास के लिए चयनित, एक्शन प्लान भी तैयार

    यह भी पढ़ें- चोरी के आरोप में दो मजदूरों का अपहरण कर पीटा, एक की मौत, चार गिरफ्तार