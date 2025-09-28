Language
    Jamui News: 91 आदिवासी गांव विकास के लिए चयनित, एक्शन प्लान भी तैयार

    By Arvind Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 12:14 PM (IST)

    जमुई जिले में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए 91 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के विकास के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार है जिसे गांधी जयंती पर ग्राम सभा में पारित किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। संयुक्त सचिव ने कार्यों की सराहना की।

    जमुई के 91 आदिवासी गांवों का होगा समुचित विकास। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, जमुई। जिले में जनजातीय समुदाय के विकास और परिवर्तन के लिए 91 आदिवासी गांव को समुचित विकास को लेकर चिन्हित किया गया है। इसको लेकर विलेज एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पंचायत में विशेष ग्राम सभा से पारित कर जीपीडीपी में शामिल किया जाएगा।

    इसके लिए जिले में 291 अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। आदिवासी गांव को लेकर विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिले में चल रही तैयारी की शनिवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की।

    इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की तैयारी पर संतोष व्यक्त किया। इसके पहले जिला पदाधिकारी नवीन ने कर्मयोगी अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत जमुई जिला अंतर्गत कुल 91 गांव को चिन्हित किया गया है।

    इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर 6, प्रखंड स्तर पर 30 एवं पंचायत स्तर पर 291 पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रत्येक चिन्हित गांव में आदि सेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें अब तक कुल 67 गांव में आदि सेवा केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

    संयुक्त सचिव ने जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति अच्छी है। इस योजना के तहत 91 चिन्हित गांवों में विलेज एक्शन प्लान तैयार कर आगामी 2 अक्टूबर को आयोजित विशेष ग्राम सभा में पारित कर ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

    इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी तेजस जायसवाल, उप विकास आयुक्त सुभाष चंद्र मंडल, सिविल सर्जन अमृत किशोर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी व जिला एवं प्रखंड स्तर के मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।