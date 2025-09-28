Language
    चोरी के आरोप में दो मजदूरों का अपहरण कर पीटा, एक की मौत, चार गिरफ्तार

    By Satyam Kr Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:48 AM (IST)

    जमुई के बलियोटांड़ में चोरी के आरोप में दो मजदूरों को अगवा कर पीटा गया जिसमें एक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने 12 लोगों पर मामला दर्ज कराया जिनमें से चार गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने मजदूरों पर दो लाख रुपये की चोरी का आरोप लगाया था और उन्हें मुर्गी फार्म में ले जाकर बेरहमी से पीटा था।

    बलियोटांड़ में दो मजदूरों की बंधक बनाकर पिटाई

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। बलियोटांड़ में चोरी के आरोप में दो मजदूरों को शुक्रवार को घर से अगवा कर मुर्गी फार्म पर ले जाया गया। इनकी जमकर पिटाई की गई। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। मृतक की पत्नी के बयान पर एक दर्जन लोगों पर केस किया गया है।

    पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतक खैरा थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव निवासी पुरुषोत्तम मांझी (40) थे। वह अपनी ससुराल बलियोटांड़ में ही रह रहे थे।

    दो लाख रुपये चोरी करने का आरोप

    इस घटना में घायल विशाल मांझी भी इसी गांव से हैं। दोनों मजदूरों पर आरोपितों ने शंकर यादव की दुकान से दो लाख रुपये चोरी करने का आरोप लगाया था।

    मृतक पुरुषोत्तम मांझी की पत्नी रिंकू देवी ने केस में कहा है कि 26 सितंबर की सुबह गांव के ही सुभाष यादव, अनिल यादव, खीरू यादव उर्फ सुनील यादव, शंकर यादव, राकेश यादव, नीतीश यादव, अंबा गांव के मिथुन यादव, ततवाडीह के कुंदन यादव, भरथुवा के बबलू यादव के अलावा बलियो के रूपेश यादव और निशु वर्णवाल एक चार पहिया वाहन व चार बाइकों से घर पहुंचे।

    पिस्तौल निकालकर दोनों मजदूरों को पीटा

    ये लोग पुरुषोत्तम व विशाल पर चोरी का आरोप लगाकर गाली-गलौज करने लगे। आरोपितों ने पिस्तौल निकालकर दोनों मजदूरों को पीटा और इसके बाद इन्हें वाहन में बिठा लिया। वाहन निशु वर्णवाल चला रहा था।

    दोनों मजदूरों को जंगल किनारे स्थित शंकर यादव की पोल्ट्री फार्म में ले जाया गया। वहां आरोपितों ने बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद आरोपित एक बार फिर घर पहुंचे और घर की तलाशी ली। इसी दौरान अंबा गांव के फाल्गुनी यादव और सुभाष यादव ने पुरुषोत्तम मांझी के शव को बाइक से अस्पताल पहुंचा दिया और फरार हो गए।