Bihar Politics: खुद के घर से बेघर हुई भाजपा, 'सेफ सीट' पर ही हो गया 'खेल'; अब चुनाव में क्या होगा?

जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। कभी भाजपा का गढ़ माने जाने वाला यह क्षेत्र अब अन्य दलों के प्रभाव में है। फाल्गुनी यादव जैसे नेताओं ने भाजपा को यहां मजबूत किया लेकिन उनके बाद पार्टी एक प्रभावी स्थानीय चेहरा नहीं ढूंढ पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को वापसी के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी।

मणिकांत, जमुई। सियासत में स्थायी कुछ नहीं होता। पलभर में समीकरण बदल जाते हैं। बिहार की राजनीति में जमुई जिले की चकाई विधानसभा सीट इसकी जिंदा मिसाल है। जो सीट कभी भाजपा का गढ़ कहा जाता था, आज वहां पार्टी बेघर सी हो गई है।

चकाई की राजनीति लंबे समय तक फाल्गुनी प्रसाद यादव और नरेंद्र सिंह जैसे कद्दावर नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही। खासकर फाल्गुनी यादव ने भाजपा को इस इलाके में पहचान दिलाई। 1980, 1995 और 2005 में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में शानदार जीत हासिल की और चकाई को भाजपा की “सेफ सीट” बना दिया, लेकिन उनके निधन के बाद हालात बदलते चले गए।

भाजपा ऐसा स्थानीय चेहरा नहीं ढूंढ सकी, जिस पर जनता भरोसा कर सके। परिणाम यह हुआ कि 2010 के बाद से पार्टी की पकड़ ढीली होती गई और सत्ता की बागडोर कभी जेएमएम, कभी राजद तो कभी निर्दलीय के हाथ में जाती रही।