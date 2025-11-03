जमुई में मतदाता सूची से 170 नाम कटने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बीएलओ को 7 घंटे तक बनाया बंधक
जमुई में मतदाता सूची से 170 नाम गायब होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने बीएलओ को सात घंटे तक बंधक बनाए रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ ने बिना सूचना के नाम काटे।
संवाद सूत्र, अलीगंज (जमुई)। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के धर्मपुर गांव में शनिवार को मतदाता सूची से 170 नाम काटे जाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।
आक्रोशित ग्रामीणों ने पर्ची वितरण के दौरान पहुंचे बूथ लेवल अधिकारी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करीब सात घंटे तक बंधक बनाए रखा। ग्रामीणों ने बीएलओ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी कारण कई पुराने मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, धर्मपुर मतदान केंद्र सं. 108 पर वर्ष 2024 में कुल मतदाताओं की सं. 879 थी। 01 अगस्त 2025 को जारी नई सूची में यह घटकर 857 रह गई, जबकि अक्टूबर में जारी संशोधित सूची में केवल 749 नाम बचे हैं।
इस बीच भले ही 90 नए मतदाता जोड़े गए, परंतु कुल 170 नामों की कटौती कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह नामों की कटौती साजिश के तहत की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और काफी समझाने-बुझाने के बाद बीएलओ को मुक्त कराया।
यह भी पढ़ें- बारिश के बाद पटना में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, 18 नए मरीजों की पुष्टि; कुल 1425 मरीज संक्रमित
यह भी पढ़ें- 'सरकार बनी तो लाइट की जरूरत नहीं, मोबाइल पर मिलेगी नौकरी की सूचना', तेजस्वी ने बिहार की जनता से किया वादा
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: मसौढ़ी विधानसभा चुनाव में मुद्दे हुए गायब, चुनावी रंग में जातीय रंग घुला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।