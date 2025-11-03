जमुई में मतदाता सूची से 170 नाम कटने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, बीएलओ को 7 घंटे तक बनाया बंधक

संवाद सूत्र, अलीगंज (जमुई)। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के धर्मपुर गांव में शनिवार को मतदाता सूची से 170 नाम काटे जाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पर्ची वितरण के दौरान पहुंचे बूथ लेवल अधिकारी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करीब सात घंटे तक बंधक बनाए रखा। ग्रामीणों ने बीएलओ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी कारण कई पुराने मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, धर्मपुर मतदान केंद्र सं. 108 पर वर्ष 2024 में कुल मतदाताओं की सं. 879 थी। 01 अगस्त 2025 को जारी नई सूची में यह घटकर 857 रह गई, जबकि अक्टूबर में जारी संशोधित सूची में केवल 749 नाम बचे हैं।