छठ पर रेलवे की सौगात; हावड़ा और गोरखपुर के बीच चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन, जानें रूट
छठ पूजा के अवसर पर रेलवे ने हावड़ा और गोरखपुर के बीच एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगी। ट्रेन का रूट और समय जल्द ही रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इस कदम से यात्रियों को छठ पूजा के दौरान यात्रा करने में आसानी होगी।
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। छठ पूजा के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए हावड़ा और गोरखपुर के बीच एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।
उपरोक्त जानकारी आसनसोल पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी कर शुक्रवार देर शाम को दी। उन्होंने बताया कि 03047 हावड़ा-गोरखपुर अनारक्षित छठ स्पेशल 26 अक्टूबर को हावड़ा से शाम 04:50 बजे रवाना होगी और अपनी यात्रा के अगले दिन सुबह 10:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
03048 गोरखपुर-हावड़ा अनारक्षित छठ स्पेशल 27 अक्टूबर को गोरखपुर से दोपहर 01:00 बजे रवाना होगी और अपनी यात्रा के अगले दिन सुबह 08:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
ट्रेन दोनों दिशाओं में अपने रास्ते में बैण्डेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान और देवरिया सदर स्टेशनों पर रुकेगी।
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: धमदाहा में 11, रुपौली में 15 उम्मीदवार, उम्मीदवारों को तीर-लालटेन से बेबी वॉकर तक बांटे गए चुनाव चिन्ह
यह भी पढ़ें- Bihar Vidhan Sabha के जूनियर क्लर्क परीक्षा का स्कोरकार्ड और कटऑफ मार्क्स जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।