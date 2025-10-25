छठ पर रेलवे की सौगात; हावड़ा और गोरखपुर के बीच चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन, जानें रूट

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। छठ पूजा के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए हावड़ा और गोरखपुर के बीच एक अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।

उपरोक्त जानकारी आसनसोल पीआरओ ने विज्ञप्ति जारी कर शुक्रवार देर शाम को दी। उन्होंने बताया कि 03047 हावड़ा-गोरखपुर अनारक्षित छठ स्पेशल 26 अक्टूबर को हावड़ा से शाम 04:50 बजे रवाना होगी और अपनी यात्रा के अगले दिन सुबह 10:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।