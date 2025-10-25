Bihar Election 2025: धमदाहा में 11, रूपौली में 15 उम्मीदवार, उम्मीदवारों को तीर-लालटेन से बेबी वॉकर तक बांटे गए चुनाव चिह्न
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जारी है। धमदाहा में 11 और रूपौली में 15 उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों को तीर-कमान, लालटेन और बेबी वॉकर जैसे चुनाव चिह्न आवंटित किए गए हैं। चुनाव चिह्न मिलने के बाद उम्मीदवारों ने प्रचार तेज़ कर दिया है। मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर उत्साह है।
संवाद सहयोगी, धमदाहा (पूर्णिया)। विधानसभा चुनाव को लेकर अभ्यर्थी नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद 61 धमदाहा विधानसभा में कुल 11 तो 60 रूपौली विधानसभा में कुल 15 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं।
वहीं धमदाहा निर्वाची पदाधिकारी अनुपम एवं रूपौली निर्वाची पदाधिकारी मोहित आनंद के द्वारा सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न भी शुक्रवार को आवंटित कर दिया गया हैं।
जिसमें धमदाहा विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड से लेशी सिंह को तीर, राष्ट्रीय जनता दल से संतोष कुमार को लालटेन ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहम्मद इश्तियाक आलम को पतंग।
राष्ट्रीय जन संभावना से भगवान मरेया को फूलगोभी,जागरूक जनता पार्टी से मनोज शर्मा को गैस का चूल्हा। जन सुराज से राकेश कुमार को स्कूल का बस्ता। निर्दलीय से कुमारी कुमकुम रानी को एअरकंडीशर।
निर्दलीय चंद लाल उरांव को अलमारी, निर्दलीय प्रदीप यादव को बाल्टी। निर्दलीय रमण कुमार को सेब। निर्दलीय बिंदेश्वरी शर्मा को बेबी वॉकर चुनाव चिह्न आवंटित हुआ हैं।
वहीं रूपौली विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड से कलाधर प्रसाद मंडल को तीर, राष्ट्रीय जनता दल से बीमा भारती को लालटेन, बहुजन समाज पार्टी से जैनेंद्र कुमार को हाथी, आम आदमी पार्टी से विकास कुमार मंडल को झाड़ू, राष्ट्रीय समाज पक्ष से अवध किशोर शर्मा को केतली, जन सुराज पार्टी से अमोद कुमार को स्कूल का बस्ता।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए से प्रमोद कुमार मंडल को बेबी वॉकर, दि नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ़ इंडिया से मोहम्मद नफीस मंसूरी को चूड़ियाँ। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से राजीव कुमार को फूलगोभी, निर्दलीय अशोक मंडल को फूलों से युक्त टोकरी।
निर्दलीय मोहम्मद गुलजार को मोतियों का हार, निर्दलीय नित्या मंडल को बेल्ट, निर्दलीय नीलम देवी को बेंच। निर्दलीय शंकर राम को साइकिल पंप एवं निर्दलीय शंकर सिंह को कैंची का चुनाव चिह्न आवंटित किया गया हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।