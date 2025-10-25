बिहार जूनियर क्लर्क परीक्षा का स्कोरकार्ड और कटऑफ मार्क्स जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से सुरक्षा प्रहरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, निजी सहायक एवं आशुलिपिक सहित कई पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा में प्राप्तांक देख और डाउनलोड सकते हैं। बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार स्कोरकार्ड के साथ-साथ कटऑफ मार्क्स भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें