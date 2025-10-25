बिहार जूनियर क्लर्क परीक्षा का स्कोरकार्ड और कटऑफ मार्क्स जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से जूनियर क्लर्क समेत कई भर्ती परीक्षाओं का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 25 अक्टूबर से 08 नवंबर, 2025 तक स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही कटऑफ मार्क्स भी आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से सुरक्षा प्रहरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, निजी सहायक एवं आशुलिपिक सहित कई पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट vidhansabha.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा में प्राप्तांक देख और डाउनलोड सकते हैं। बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार स्कोरकार्ड के साथ-साथ कटऑफ मार्क्स भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर स्कोरकार्ड व कटऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से परीक्षा में प्राप्तांक और कटऑफ लिस्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- परीक्षा में प्राप्तांक और कटऑफ लिस्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Junior Clerk / PA 02,03/2024 Cutoff Marks' लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन तक कर सकते हैं स्कोरकार्ड डाउनलोड
बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर से स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 25 अक्टूबर से 08 नवंबर, 2025 तक स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, 08 नवंबर के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले स्कोरकार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें।
बिहार विधान सभा सचिवालय की ओर कटऑफ मार्क्स पदानुसार जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइर पर जाकर अपने पद से संबंधित कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
