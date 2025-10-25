MP NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द ही जारी होगा पूरा शेड्यूल
एमपी नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे एमपी नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर से अभी काउंसलिंग शेड्यूल की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग शेड्यूल की विस्तृत जानकारी जानने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।
MP NEET PG Counselling 2025: ऐसे करें रहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर नीट पीजी रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करें।
- अब शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
आगे की प्रक्रिया
नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग व च्वाइस लॉकिंग करना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर पहले राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने आंवटित संस्थान में दाखिला लेने व दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।
