MP NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द ही जारी होगा पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे एमपी नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर से अभी काउंसलिंग शेड्यूल की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग शेड्यूल की विस्तृत जानकारी जानने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।