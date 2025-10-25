Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    MP NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द ही जारी होगा पूरा शेड्यूल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    एमपी नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    MP NEET PG Counselling 2025: इन स्टेप्स से करें रजिस्ट्रेशन।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर से नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और एमडी या एमएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे एमपी नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर से अभी काउंसलिंग शेड्यूल की विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग शेड्यूल की विस्तृत जानकारी जानने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP NEET PG Counselling 2025ऐसे करें रहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन

    मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नीट पीजी-2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर नीट पीजी रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करें।
    • अब शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    neet pg

    आगे की प्रक्रिया

    नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवारों को च्वाइस फिलिंग व च्वाइस लॉकिंग करना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन निदेशालय की ओर पहले राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने आंवटित संस्थान में दाखिला लेने व दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।

    यह भी पढ़ें: CBSE Board Exams 2026: एलओसी फॉर्म में करेक्शन करने के लिए केवल दो दिन का समय, इस दिन से शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षा