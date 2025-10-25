Language
    CBSE Board Exams 2026: एलओसी फॉर्म में करेक्शन करने के लिए केवल दो दिन का समय, इस दिन से शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:37 PM (IST)

    सीबीएसई लिस्ट ऑफ कैंडिटेड (LOC) फॉर्म में करेक्शन करने के लिए स्कूलों व अभिभावकों के पास केवल दो दिन का समय है। एलओसी फॉर्म में करेक्शन अंतिम रूप से 27 अक्टूबर तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए तय समय से पहले डाटा की जांच कर फॉर्म में सुधार कर लें। इसके बाद डाटा में सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

    CBSE Board Exams 2026: प्रैक्टिकल परीक्षा इस दिन से शुरू।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सीबीएसई लिस्ट ऑफ कैंडिटेड (LOC) फॉर्म में करेक्शन करने के लिए स्कूलों व अभिवावकों के पास केवल दो दिन का समय ही बचा है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र व अभिभावक एलओसी में दर्ज किए गए विवरण जैसे छात्र का नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि आदि की जांच अच्छे से कर लें, ताकि तय समय से पहले उसमें सुधार किया जा सके। बता दें, एलओसी फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो केवल 27 अक्टूबर तक ही एक्टिव रहेगा।

    सीबीएसई की ओर से एलओसी करेक्शन विंडो 13 अक्टूबर को खोली गई थी। साथ ही विंडो 27 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय रहेगी। बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक 27 अक्टूबर के बाद डाटा में सुधार करने का अवसर नहीं दिया जाएगा।

    विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए निर्देश

    सीबीएसई की ओर से विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। बोर्ड के मुताबिक छात्र अपने नाम में सरनेम को अवश्य जोड़ें, ताकि भविष्य में उन्हें कोई परेशानी न हो। इसके अलावा, यदि छात्र का पासपोर्ट बन चुका है, तो पासपोर्ट के आधार पर ही डाटा को दर्ज करें।

    इस दिन से शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षा

    बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा तिथियों का ऐलान भी कर दिया गया है। सीबीएसई की ओर से विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 06 नवंबर से 06 दिसंबर के बीच किया जाएगा। जबकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 01 जनवरी, 2026 से आयोजित कराई जाएगी।

    फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

    सीबीएसई की ओर से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 07 मार्च, 2026 के बीच और कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 09 अप्रैल, 2025 के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कक्षा में लगभग 75 फीसदी अटेंडेंस होना आवश्यक है।

