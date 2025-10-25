CSIR UGC NET December 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में रजिस्ट्रशन करने की अंतिम तिथि को 24 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 27 अक्टूबर कर दिया गया है। जो उम्मीदवार दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एनटीए की ओर से उन अभ्यर्थियों को सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने का एक और मौका दिया गया है, जो तय समय के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे। एनटीए की ओर से सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार परीक्षा के लिए 27 अक्टूबर रात 11.50 तक ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।
इस दिन तक जमा करें फीस
एनटीए की ओर से फीस जमा करने एवं फॉर्म में करेक्शन करने की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। नई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार अब 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर से 01 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा।
इस डेट को होगी परीक्षा
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 को दो पाली में किया जाना तय है। पहली पाली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा कुल 3 घंटे के लिए संचालित की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन फीस
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा, जो इस प्रकार है।
- सामान्य: 1150 रुपये
- ईडब्ल्यूएस और ओबीसी: 600 रुपये
- एससी एवं एसटी और दिव्यांग: 325 रुपये
यहां कर सकते हैं संपर्क
फॉर्म भरते समय अगर आपको आवेदन से संबंधित कोई परेशानी आ रही हैं, तो आप एनटीए द्वारा प्रदान किए गए हेल्प लाइन नंबर 011 40759000 या ईमल आईडी csirnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
एनटीए की ओर से परीक्षा कुल पांच पेपर के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें केमिकल साइंस/ अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओसियन एंड प्लेनेटरी साइंस/लाइफ साइंस/गणित विज्ञान और फिजिकल साइंस जैसे पेपर शामिल है।
