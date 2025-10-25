UP Police Exam City Slip 2025: एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां upprpb.in से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जांच कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।