CTET Exam Date 2025: सीबीएसई ने जारी किया सीटीईटी परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल, इस दिन होगा एग्जाम
सीबीएसई की ओर से CBSE CTET 2025 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से सीटीईटी परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार सीटीईटी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे अब जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CBSE CTET 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सीबीएसई जल्द ही परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क आदि की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी करेगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।
इस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक CBSE CTET परीक्षा का आयोजन 132 शहरों में 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। सीबीएसई इस बार अपना 21वां संस्करण (पेपर- I और पेपर- II) आयोजित करेगा। यह परीक्षा कुल 20 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और तिथियों की विस्तृत जानकारी जल्द ही वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दी जाएगी।
CTET Exam Date 2025: ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
सीबीएसई की ओर से रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव कर देने के बाद इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर CBSE CTET 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी और परीक्षा फीस का भुगतान करना होगा।
- अब फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
कौन कर सकते हैं आवेदन
सीटीईटी पेपर-1 की परीक्षा में वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन पूरा किया हो या इसमें अध्ययनरत हो। इसके अतिरिक्त, पेपर-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास दो वर्षीय बीएड या चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी बीएड होना चाहिए।
