CTET Exam Date 2025: सीबीएसई ने जारी किया सीटीईटी परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल, इस दिन होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार सीटीईटी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे अब जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CBSE CTET 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सीबीएसई जल्द ही परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क आदि की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी करेगा। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।

इस दिन होगी परीक्षा सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक CBSE CTET परीक्षा का आयोजन 132 शहरों में 08 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। सीबीएसई इस बार अपना 21वां संस्करण (पेपर- I और पेपर- II) आयोजित करेगा। यह परीक्षा कुल 20 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और तिथियों की विस्तृत जानकारी जल्द ही वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दी जाएगी।