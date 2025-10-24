Chandigarh JBT Result 2025: चंडीगढ़ जेबीटी टीचर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड
समग्र शिक्षा चंडीगढ़ (SSA) की ओर से आज यानी 24 अक्टूबर को जेबीटी टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जेबीटी टीचर परीक्षा का आयोजन 05 अक्टूबर, 2025 को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: समग्र शिक्षा चंडीगढ़ (SSA) की ओर से जूनियर बेसिक टीचर (JBT) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार जेबीटी टीचर की इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट एसएसए की आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 218 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा।
Chandigarh JBT Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट डाउनलोड
जूनियर बेसिक टीचर (JBT) परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएसए की आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर जेबीटी रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
समग्र शिक्षा चंडीगढ़ (SSA) की ओर से जेबीटी टीचर परीक्षा का आयोजन 05 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड , गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा दो घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई गई थी। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था। परीक्षा में सफल होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
इतनी मिलेगी सैलरी
इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 45,260 रुपये वेतनमान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
