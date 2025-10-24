Chandigarh JBT Result 2025: चंडीगढ़ जेबीटी टीचर परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: समग्र शिक्षा चंडीगढ़ (SSA) की ओर से जूनियर बेसिक टीचर (JBT) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार जेबीटी टीचर की इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट एसएसए की आधिकारिक वेबसाइट ssachd.nic.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 218 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा।