CBSE Scholarship 2025: सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 20 नवंबर, 2025 कर दिया गया। जिन छात्राओं ने किसी कारणवश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, अब वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, इस स्कॉलरशिप के लिए वे छात्राएं आवेदन करने की पात्र हैं, जो अपने माता-पिता की एकलौती संतान है।