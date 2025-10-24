CBSE Scholarship 2025: सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
सीबीएसई की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 23 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 20 नवंबर कर दिया गया है। इच्छुक एवं योग्य छात्राएं सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 20 नवंबर, 2025 कर दिया गया। जिन छात्राओं ने किसी कारणवश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है, अब वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, इस स्कॉलरशिप के लिए वे छात्राएं आवेदन करने की पात्र हैं, जो अपने माता-पिता की एकलौती संतान है।
पात्रता मानदंड
सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 में आवेदन करने के लिए जरूरी है कि छात्राओं ने सीबीएसई मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। साथ ही छात्राएं कक्षा 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए।
आवेदन करने के लिए उम्मीदावरों की अधिकतम ट्यूशन फीस 1,500 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा, गैर-निवासी भारतीय छात्राओं की ट्यूशन फीस 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
CBSE Scholarship 2025: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
सीबीएसी की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिकं पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक डिटेल्स को दर्ज करें।
- मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
