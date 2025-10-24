LIC AAO Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होगा प्रांरभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां licindia.in से कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल भारतीय जीवन निगम (LIC) की ओर से LIC AAO 2025 प्रांरभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 03 अक्टूबर, 2025 को किया था। ऐसे में उम्मीदवारों को अब प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। बता दें, एलआईसी की ओर से यह परीक्षा कुल 841 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।