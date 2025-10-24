LIC AAO Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होगा प्रांरभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां licindia.in से कर सकेंगे चेक
एलआईसी की ओर से LIC AAO Prelims Result 2025 जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन देशभर में 03 अक्टूबर, 2025 को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) एवं असिस्टेंट इंजीनियर (AE) की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल भारतीय जीवन निगम (LIC) की ओर से LIC AAO 2025 प्रांरभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 03 अक्टूबर, 2025 को किया था। ऐसे में उम्मीदवारों को अब प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। बता दें, एलआईसी की ओर से यह परीक्षा कुल 841 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
एलआईसी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को LIC AAO Prelims Result लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
एलआईसी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 03 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से 70 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई थी, जिसमें गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया था।
रिजल्ट जारी होने के बाद
रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे, वे मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से 300 अंकों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
