    JEE Mains 2026: जल्द ही शुरू होंगे जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा जनवरी से होगी शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:52 AM (IST)

    एनटीए की ओर से जल्द ही जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाएंगे। जो उम्मीदवार जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी।

    JEE Mains 2026 Exam Date 2026: अक्टूबर में शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से हाल ही में जेईई मेन एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया था। ऐसे में अब सभी उम्मीदवारों को जेईई मेन सेशन-1 रजिस्ट्रेशन शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। जो उम्मीदवार जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

    अक्टूबर में शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर माह के अंत में शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एनटीए की ओर से पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा।

    ऐसे कर सकेंगे जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर जाकर जेईई मेन सेशन-1 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
    • अब शैक्षणिक योग्यता की जानकारी और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    जेईई मेन सेशन-2

    एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-2 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू किए जाएंगे। साथ ही सेशन-2 परीक्षा का आयोजन 01 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच किया जाएगा। 

    आधार कार्ड अपडेट करें

    एनटीए ने स्पष्ट किया है कि इस बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड में दर्ज नाम के आधार पर करना होगा। साथ ही अगर किसी उम्मीदवार का आधार कार्ड अपडेट नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसे अपडेट जरूर कर लें।  रजिस्ट्रेशन करने से पहले आधार कार्ड और कक्षा दसवीं की मार्कशीट में दी गई जानकारी की जांच भी अच्छे से कर लें। 

