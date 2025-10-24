Language
    ICAI CA September Result 2025: जल्द ही जारी होगा सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट नवंबर माह के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

    ICAI CA September Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से आईसीएआई सीए सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आईसीएआई सीए सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट 03 नवंबर, 2025 को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट डाउनलोड

    आईसीएआई की ओर से सीए सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल परीक्षा का चयन करना होगा।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
    • लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

    पास होने के लिए इतने अंक जरूरी

    आईसीएआई सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आईसीएआई की ओर से फाइन कोर्स ग्रुप-1 की परीक्षा का आयोजन 03, 06 और 08 सितंबर और ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन 10, 12 और 14 सितंबर को किया गया था। इसके अलावा, इंटरमीडिएट ग्रुप-1 परीक्षा 04, 07 और 09 सितंबर और ग्रुप-2 परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 15 सितंबर को किया गया था, जबकि फाउंडेशन की परीक्षा 16, 18, 20 और 22 सितंबर, 2025 को आयोजित कराई गई थी। 

     

