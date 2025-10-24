ICAI CA September Result 2025: जल्द ही जारी होगा सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से आईसीएआई सीए सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आईसीएआई सीए सितंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट 03 नवंबर, 2025 को जारी किया जा सकता है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।