CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई
सीएसआआीआर-यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदावरों के पास आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे केवल आज यानी 24 अक्टूबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा 18 दिसंबर को दो पाली में आयोजित कराई जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NET) की ओर से जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर सेशन 2025 में रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक किसी कारणवश CSIR-UGC NET December 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीएसआआीआर नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आज रात 11.50 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय से पहले आवेदन कर लें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
उम्मीदवार ऑनलाइन फीस का भुगतान 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसके अलावा, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 27 से 29 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा।
इन स्टेप्स से करें रजिस्ट्रेशन
सीएसआआीआर-यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर सीएसआआीआर-यूजीसी नेट दिसंबर-2025 लिंक पर क्लिक करें।
- अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।
- इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी को दर्ज करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
एप्लीकेशन फीस
सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1150 रुपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेसन फीस 325 रुपये निर्धारिक है।
दिसंबर में होगी परीक्षा
एनटीए की ओर से सीएसआआीआर-यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संचालित की जाएगी। यह परीक्षा कुल पांच पेपर के लिए आयोजित कराई जाएगी।
