BPSC Exam Calendar 2025-26: बीपीएससी ने जारी किया संशोधित एग्जाम कैलेंडर, यहां देखें कब और किस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बीपीएससी संशोधित एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है। बीपीएससी के संशोधित एग्जाम कैलेंडर में परीक्षा की तिथि, रिजल्ट और साक्षात्कार तिथियों की जानकारी दी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट नवंबर माह में जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च/अप्रैल, 2026 में किया जाएगा।

इंटीग्रेटेड सीसीई 70वीं परीक्षा बीपीएससी की ओर से इंटीग्रेटेड सीसीई 70वीं परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर, 2024 से 04 जनवरी, 2025 तक किया गया था, जिसके परिणाम 23 जनवरी, 2025 को जारी किए गए थे। इसके साथ ही प्रांरभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल, 2025 को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। हालांकि उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, कुल 2035 पदों पर आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम दिसंबर, 2025 में जारी किया जा सकता है।

हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर मुख्य परीक्षा बीपीएससी की ओर से हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के कुल 62 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त, 2024 को किया गया था। इसके साथ ही परीक्षा का रिजल्ट 06 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था। हालांकि उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा की तिथियों का इंतजार है, जो संभावित जनवरी, 2026 में जारी की जा सकती है।

लोअर डिविजन क्लर्क रिजल्ट बीपीएससी की ओर से लोअर डिविजन क्लर्क के कुल 26 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर, 2025 को किया गया था। परीक्षा का रिजल्ट संभावित रूप से नवंबर माह में जारी किए जा सकता है।