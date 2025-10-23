आरपीएफ की ओर से कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की ओर से आरपीएफ कॉन्स्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मापन परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर से 06 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। पीईटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 5 मिनट 45 सेकंड की अवधि के दौरान 1600 मीटर की दौड़ और महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा, पीएमटी परीक्षा में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 160 मीटर और महिला उम्मीदवारों की लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।