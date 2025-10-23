Language
    RPF Constable PET/PMT Admit Card 2025: कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 13 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    आरपीएफ की ओर से कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीईटी और पीएमटी परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर से 06 दिसंबर के बीच किया जाएगा।

    Hero Image

    RPF Constable PET/PMT Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की ओर से आरपीएफ कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और पीईटी एवं पीएमटी परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रह थे, अब वे आरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आरपीएफ की ओर से कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर आरपीएफ कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएमटी लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की ओर से आरपीएफ कॉन्स्टेबल शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मापन परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर से 06 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। पीईटी परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 5 मिनट 45 सेकंड की अवधि के दौरान 1600 मीटर की दौड़ और महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा, पीएमटी परीक्षा में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। एससी एवं एसटी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 160 मीटर और महिला उम्मीदवारों की लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है।

    पीईटी और पीएसटी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदावरों के लिए दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। 

