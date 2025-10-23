SSC CHSL 2025: सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन विंडो एक्टिव, इन स्टेप्स से करें परीक्षा शहर और तिथि का चयन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीएचएसएल-2025 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब अपनी सहूलियत के अनुसार परीक्षा शहर, परीक्षा की तिथि और परीक्षा शिफ्ट का चयन कर सकते हैं। सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से एक्टिव कर दी गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 22 से 28 अक्टूबर तक परीक्षा शहर का चयन करने का मौका दिया गया है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्म्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा कर लें।