    SSC CHSL 2025: सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन विंडो एक्टिव, इन स्टेप्स से करें परीक्षा शहर और तिथि का चयन

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    एसएससी की ओर से एसएससी सीएचएसएल-2025 परीक्षा में शामिल होने के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 28 अक्टूबर तक अपनी सहूलियत के अनुसार परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट का चयन कर सकते हैं। 

    SSC CHSL 2025: 28 अक्टूबर तक चयन करने का मौका।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से एसएससी सीएचएसएल-2025 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अब अपनी सहूलियत के अनुसार परीक्षा शहर, परीक्षा की तिथि और परीक्षा शिफ्ट का चयन कर सकते हैं। सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से एक्टिव कर दी गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 22 से 28 अक्टूबर तक परीक्षा शहर का चयन करने का मौका दिया गया है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्म्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

    इन स्टेप्स से करें सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा

    जिन उम्मीदवारों ने एसएससी सीएचएसएल-2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे परीक्षा में शामिल होने के लिए यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

    • सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपे पर परीक्षा शहर, परीक्षा तिथि और परीक्षा शिफ्ट पर क्लिक करें।
    • अब आवेदन के दौरान उम्मीदवारों ने जिन 3 शहरों का चयन किया था, उनके आधार पर शहर, तिथियों और शिफ्ट का चयन करें।
    • चयन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

    इस दिन होगी सीएचएसएल परीक्षा

    एसएससी की ओर से SSC CHSL 2025 टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से एसएससी की ओर से कुल 3131 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 

