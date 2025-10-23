EMRS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, 7267 पदों पर होगी भर्ती
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आज अंतिम तिथि है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 23 दिसंबर को किया जाएगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल आज यानी 23 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरियट सहित कुल 7267 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं, बारहवीं, बीएड, बीएससी नर्सिंग और स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार आयु 30/ 35/ 40/50 निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
इस डेट को होगी परीक्षा
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों 13, 14 और 23 दिसंबर को किया जाएगा।
ऐसे करें स्वयं रजिस्ट्रेशन
टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर पद से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें और निर्धारित एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
चयन-प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा उम्मीदवारों के लिए पद से संबंधित अलग-अलग आयोजित कराई जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।