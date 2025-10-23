EMRS Recruitment 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका, 7267 पदों पर होगी भर्ती

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल आज यानी 23 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, महिला स्टाफ नर्स, प्रिंसिपल, लेखाकार, जूनियर सेक्रेटेरियट सहित कुल 7267 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं, बारहवीं, बीएड, बीएससी नर्सिंग और स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार आयु 30/ 35/ 40/50 निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।