GMCH Chandigarh Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती, एग्जाम 16 नवंबर से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चढ़ीगढ़ की ओर से सीनियर रेजिडेंट, रेजिडेंट पैथोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार जीएमसीएच चढ़ीगढ़ में इनमें से किसी भी पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन 15 व 16 नवंबर, 2025 को किया जाएगा।