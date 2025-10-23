Language
    GMCH Chandigarh Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट और मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती, एग्जाम 16 नवंबर से शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:40 AM (IST)

    गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चढ़ीगढ़ (GMCH) की ओर से सीनियर रेजिडेंट, रेजिडेंट पैथोलॉजी सहित कुल 294 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 अक्टूबर, 2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा 15 व 16 नवंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चढ़ीगढ़ की ओर से सीनियर रेजिडेंट, रेजिडेंट पैथोलॉजी, मेडिकल ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार जीएमसीएच चढ़ीगढ़ में इनमें से किसी भी पद पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन 15 व 16 नवंबर, 2025 को किया जाएगा।

    पात्रता मानदंड

    • इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एमडी, एमएस, डीएनबी या एमबीबीएस की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की पदानुसार अधिकतम आयु 30, 37 व 45 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों का 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। एससी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, जबकि सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये निर्धारित की गई है।

    GMCH Chandigarh Recruitment 2025कैसे करें स्वयं रजिस्ट्रेशन


    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.gmch.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर जाकर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
    • फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

