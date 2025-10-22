UNESCO Internship Programme 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए यूनेस्को की इंटर्नशिप, 31 दिसंबर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट

करियर डेस्क, नई दिल्ली: कई छात्रों का सपना होता है कि वे पढ़ाई के साथ-साथ विदेशी उच्च संस्थानों से इंटर्नशिप करके अपने करियर की एक बेहतरीन शुरूआत करें। अगर आपका सपना भी विदेशी उच्च संस्थानों से इंटर्नशिप करना है, तो आप यूनेस्को की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी हां संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की ओर से छात्रों के लिए इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है। यूनेस्को की इस इंटर्नशिप में शामिल होकर छात्रों को तकनीकी कौशल विकसित करने के साथ-साथ व्यावहारिक दुनिया में काम करने और एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने का अवसर मिलेगा।

कई क्षेत्रों में निकली इंटर्नशिप यूनेस्को की ओर से छात्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप निकली है, जो इस प्रकार है। न्यूट्रल साइंस सेक्टर

सोशल और ह्यूमन साइंस

अफ्रीका और बाहरी संबंध

डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन

शिक्षा क्षेत्र

संचार और सूचना क्षेत्र

सांस्कृतिक क्षेत्र

मानव संसाधन प्रबंधन ब्यूरो

संचार और सार्वजनिक जुड़ाव कौन कर सकते हैं आवेदन यूनेस्को की इस इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए उम्मीदवार वर्तमान में स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी डिग्री में नामांकित होने चाहिए। या फिर उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप की अवधि से 12 माह पहले स्नातकोत्तर या पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई होनी चाहिए। इंटर्नशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है।