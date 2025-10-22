BPSC Vice Principal Answer Key 2025: बीपीएससी ने जारी की अंतिम उत्तर कुंजी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से वाइस प्रिंसिपल आईटीआई की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अंतिम उत्तर कुंजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BPSC Vice Principal ITI Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आयोग की ओर से अंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार उत्तर कुंजी को डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

BPSC Vice Principal Answer Key 2025: ऐसे करें उत्तर कुंजी चेक बीपीएससी की ओर से वाइस प्रिंसिपल आईटीआई उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपनी उत्तर कुंजी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।