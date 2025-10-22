BPSC Vice Principal Answer Key 2025: बीपीएससी ने जारी की अंतिम उत्तर कुंजी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड
बीपीएससी की ओर से वाइस प्रिंसिपल आईटीआई की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त, 2025 को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से वाइस प्रिंसिपल आईटीआई की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अंतिम उत्तर कुंजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BPSC Vice Principal ITI Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आयोग की ओर से अंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार उत्तर कुंजी को डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
BPSC Vice Principal Answer Key 2025: ऐसे करें उत्तर कुंजी चेक
बीपीएससी की ओर से वाइस प्रिंसिपल आईटीआई उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपनी उत्तर कुंजी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- उत्तर कुंजी देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब Vice Principal (ITI) Answer Key 2025 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- आंसर-की डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से कुल 50 पदों के लिए वाइस प्रिंसिपल आईटीआई परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक संचालित की गई थी। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अभियंत्रण विज्ञान विषय से 100 अंको के प्रश्न और सामान्य योग्यता से 50 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई थी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया गया था।
